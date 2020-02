Noi investiţii la Aeroportul Internaţional Iaşi Lucrarile atat de necesare și importante pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași au devenit o certitudine din data de 30 ianuarie 2020. Atunci a fost incheiat contractul de finanțare a proiectului intre RA Aeroportul Iași și Ministerul Transporturilor, care se referea la „Suplimentarea capacitaților de operare pentru pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”. Valoarea totala a proiectul se ridica la 60 de milioane de lei. „ Este un proiect pe care il așteptam fiind depus inca din 8 mai 2019, aprobat in decembrie 2019 și semnat pe… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua tronsoane ale unor drumuri județene din Bistrița-Nasaud vor beneficia de lucrari de modernizare, dupa ce fondurile necesare unor astfel de investiții vor fi asigurate prin intermediul unor finanțari europene. Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a semnat marți contractele de execuție a lucrarilor,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au inceput, ieri, cu o amanare, judecarea unui italian acuzat ca a pagubit APIA Dolj cu aproape 3,5 milioane de lei. Prejudiciul ar fi fost produs de inculpat cu ocazia derularii unui proiect finanțat din fonduri europene. Procurorii DNA anuntau, in septembrie 2019,…

- Dupa ce in ultimii trei ani la Aeroportul Iasi nu a fost realizata nicio investitie notabila in infrastructura, cei care conduc astazi aerogara incearca cu disperare sa instraineze arabilor cel mai important obiectiv de investitii pe care il are Iasul de la Revolutie incoace. La dezbaterea publica despre…

- Valoarea contractului de modernizare a celor 7,8 km de drum este de 16 milioane de lei (fara TVA). Durata de executie este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere la lucrarilor. Licitatia a pornit de la valoarea de 16,84 milioane de lei (fara TVA) si a fost adjudecata de firma mentionata dintr-un…

- CNAIR și Ministerul Transporturilor au semnat Contractului de Finanțare nr.50 pentru proiectul „Varianta de ocolire Bacau” in vederea acordarii finanțarii nerambursabile alocata prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Restaurarea, dotarea și valorificarea durabila a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P. Hasdeu", aceasta este denumirea completa a proiectului pentru care administrația locala campineana a obținut fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,…

- Toate trecerile la nivel cu calea ferata vor fi modernizate pana la sfarsitul anului 2021 de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR). Este vorba despre 246 de treceri la nivel a drumurilor nationale cu calea ferata.

- Valoarea lucrarilor de constructii realizate in judetul Maramures in semestrul I al acestui an a fost de 245959.000 lei, in crestere cu 37,4% fata de perioada corespunzatoare din anul 2018, potrivit unui raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. Totodata, in semestrul l 2019 au fost realizate…