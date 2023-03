Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Dezvoltarii finanteaza 12 noi investitii, in 10 localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Proiectele, in valoare totala de 69.447.764 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componenta C5 – Valul Renovarii, pentru…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 12 noi investitii, in 10 localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR .Proiectele, in valoare totala de 69.447.764 de lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de atragere de fonduri pe componenta C5 Valul Renovarii, pentru…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 69 de noi investitii, in 48 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 381.457.661 lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de atragere…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 212 noi investitii, in 167 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 752.537.898,05 de lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de atragere…

- Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Dezvoltarii, proiectele, in valoare totala de 1.243.373.586,46 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele C5 – Valul Renovarii si C10 – Fondul Local din PNRR. Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 174 de noi investitii, in 94 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 1.243.373.586,46 de lei, au fost depuse in cadrul celei de a doua runde de…

- Ministerul Dezvoltarii va finanța opt noi investiții in șase localitați din Vrancea cu fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Proiectele au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii și Fondul Local din PNRR.…

- Proiectele, in valoare totala de 405.727.629,40 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR. Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate 13 noi proiecte, in valoare totala de 359.094.682,58 lei, depuse de…