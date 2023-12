Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia au convenit sambata noi initiative pentru a raspunde amenintarilor Coreei de Nord in spatiul cibernetic, inclusiv abuzuri de criptomonede si lansari in spatiu, a declarat consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Jake Sulliva, citat de Reuters.Consilierii…

- Daca țarile occidentale nu vor continua sa sprijine Ucraina, ar inseamna ca țara este „lasata sa moara”, a declarat soția liderului de la Kiev, Olena Zelenska, intr-un interviu acordat BBC la o zi dupa ce senatorii republicani din SUA au blocat un proiect de lege care includea acordarea de ajutor catre…

- Președintele chinez Xi Jinping se va intalni cu prim-ministrul japonez Fumio Kishida și președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol „in viitorul apropiat”, in contextul tensiunilor legate de alianța cu SUA și noile demonstrații de ostilitate ale Coreei de Nord.

- Coreea de Nord a notificat paza de coasta japoneza despre intentia sa de a lansa un satelit la o data intre 22 noiembrie si 1 decembrie, a transmis marti agentia japoneza Kyodo, preluata de AFP.Tentativa ar fi cea de-a treia de lansare a unui satelit militar, dupa cele esuate din lunile mai si august,…

- Premierul japonez Fumio Kishida a subliniat din nou intr-un discurs ținut in parlamentul de la Manila, sambata, ca tara sa coopereaza cu SUA si cu Filipinele pentru „protectia libertatii maritime” in Marea Chinei de Sud, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

