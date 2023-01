Noi informații despre starea de sănătate a lui „Hawkeye”. Medicii l-au operat de două ori Starul de la Hollywood, actorul Jeremy Renner, a avut un accident stupid de Anul Nou, in care ar fi putut sa iși piarda viața. Se pare ca, potrivit medicilor care l-au tratat, Jeremy Renner, adica „Hawkeye” din Avengers a suferit „un traumatism toracic contondent si leziuni ortopedice” a declarat luni seara un purtator de cuvant al actorului, potrivit CNN. Jeremy Renner suferit doua intervenții chirugicale Renner a fost operat luni si „ramane in unitatea de terapie intensiva in stare critica, dar stabila”, a precizat purtatorul de cuvant. „Familia lui Jeremy ar dori sa isi exprime recunostinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Jeremy Renner, 51 de ani, cunoscut din filmele Marvel, s-a accidentat grav in timp ce curata zapada, fiind in "stare critica, dar stabila", anunta Variety. "Putem confirma ca Jeremy se afla intr-o stare critica, dar stabila, dupa ce a suferit un accident cauzat de vremea nefavorabila", a confirmat…

- Starul de cinema Jeremy Renner, cunoscut pentru rolul sau Clint Barton/Hawkeye din universul cinematic Marvel, personajul lui aparand in mai multe filme și avand propriul serial, a fost grav ranit in urma unui accident in timp ce curața zapada, a anunțat reprezentantul sau. Actorul se afla in spital,…

- Actorul Jeremy Renner, 51 de ani, cunoscut din filmele Marvel, s-a accidentat grav in timp ce curata zapada, fiind in “stare critica, dar stabila”, anunta Variety. “Putem confirma ca Jeremy se afla intr-o stare critica, dar stabila, dupa ce a suferit un accident cauzat de vremea nefavorabila”, a confirmat…

- "Putem confirma ca Jeremy se afla intr-o stare critica, dar stabila, dupa ce a suferit un accident cauzat de vremea nefavorabila", a confirmat reprezentantul lui Renner pentru Variety. "Familia lui este alaturi de el si primeste ingrijiri". Desi locul accidentului nu a fost confirmat, Renner detine…

- Tom Cruise a facut un nou pariu riscant cu viața in timpul filmarilor pentru „Mission: Impossible – Dead Reckoning”. Cunoscut pentru cascadoriile sale uluitoare, actorul in varsta de 60 de ani a dus pericolul la un alt nivel in timpul unei sarituri cu motocicleta de pe un munte din Norvegia. Pentru…

- George Rotaru va canta din nou in Las Vegas, locul unde, in urma cu aproape 30 de ani, a fost angajat in programele celebrelor cazinouri. Este singurul solist roman ce a avut contracte la marile resorturi ale distracției din orașul ce nu doarme niciodata. Cadou in prima zi a anului in care artistul…

- Dupa succesul serialului Wednesday, filmat integral in Romania, NETFLIX o proclama pe Jenna Ortega cea mai populara actrița de pe celebra platforma de streaming. Filmul lui Tim Burton a avut cel mai bun debut din istoria NETFLIX pentru o serie in limba engleza. In prima saptamana de la lansare, ministeria…