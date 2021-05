Noi imagini şi detalii despre accidentul mortal dintre Şomcuta Mare şi Satulung Azi, 17 mai, ora 08.50, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca intre localitațile Șomcuta Mare și Satulung a avut loc un accident rutier. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca trei autovehicule au intrat in coliziune. La volanul acestora au fost identificați trei barbați de 59, 64 respectiv 69 de ani. […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

