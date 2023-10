Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Secția 17 Poliție dupa intervenția agenților de poliție in cazul tanarului drogat care și-a pierdut viața zilele trecute. Potrivit unor surse, cei cinci agenți care au intervenit in cazul lui Eduard Giosu aveau toți camerele oprite, iar anumite imagini de pe camerele de supraveghere…

- Sindicaliștii spun ca in urma excesului de droguri, tanarul și-a cauzat singur rani foarte grave. Efectele puternice ale celor 5 stupefiante au fost cele care i-au adus moartea, dupa ce s-a lovit cu capul de asfalt, susțin sindicaliștii din Poliție .Asta pentru ca pana la sosirea primului echipaj, tanarul…

- Rasturnare de situație in cazul tanarului drogat din Bucuresti, care a murit dupa un scandal cu Politia. Legiștii au finalizat autopsia barbatului surprins in imagini video cum se arunca singur pe mașini, Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, tanarul ar fi murit, in urma examenului facut…

- Ies la iveala primele date din ancheta interna a poliției dupa evenimentul tragic din localitatea 2 Mai, unde sambata seara un tanar de 19 ani a lovit cu mașina 8 persoane, omorand pe loc doua dintre acestea. Potrivit unor surse din poliție, ancheta a scos la iveala faptul ca același polițist, detașat…

- Polițistul Marian Godina susține ca agenții care l-au oprit pentru control pe Vlad Pascu inainte de a-i ucide pe cei doi tineri aveau dreptul legal de a-l duce la medicina legala pentru recoltarea de probe biologice chiar daca nu aveau un drug test la indemana și puteau sa-i rețina permisul. Potrivit…

- Informații incredibie ies la iveala in cazul șoferului drogat, in varsta de 19 ani, care a spulberat sambata opt pietoni la Vama Veche si a fugit de la locul tragediei. Tanarul le-a spus politistilor ca a crezut ca a lovit o pasare.