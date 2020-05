Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de infecție cu COVID-19 a aparut intr-un spital, fiind vorba despre Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde 15 cadre medicale și 13 pacienți au fost confirmați cu COVID-19, a anunțat, sambata, managerul unitații sanitare, medicul Lucian Eva.Conform sursei citate, au fost testate…

- Un nou focar de infecție cu noul coronavirus a aparut intr-un spital. Este vorba despre Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde 15 cadre medicale și 13 pacienți au fost confirmați cu COVID-19, a anunțat,...

- Inca un focar de coronavirus a fost descoperit in Romania Este vorba despre Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde 28 de persoane, 13 pacienți și 15 cadre medicale, au fost depistate pozitiv pentru COVID-19.

- Zece cadre medicale de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași au fost confirmate cu COVID-19. Testarea personalului a fost facuta dupa ce o asistenta a fost depistata cu noul coronavirus. O ancheta...

- Douazeci de cadre medicale de la doua spitale din Iasi au fost confirmate cu noul coronavirus, in aceeasi situatie fiind si 14 pacienti internati in cele doua unitati medicale potrivit news.ro.Potrivit DSP Iasi, la spitalul I.C. Parhon din Iasi au fost depistate cu noul coronavirus 11 cadre…

- Nou focar de COVID 19 la Spitalul „Sfantul Spiridon". Este vorba despre Sectia de Ortopedie, unde sapte cadre medicale au fost depistate pozitiv in urma testarii. Se presupune ca acestea ar fi intrat in contact cu pacienti care ulterior au fost diagnosticati cu COVID 19. Unele cadre medicale de la sectia…

- Opt pacienti si sase cadre medicale de la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" au noul coronavirus, iar la Spitalul "Sf. Spiridon" 7 cadre medicale si 6 pacienti au fost depistați pozitiv la Covid-19, a anunțat DSP Iași.

- Aceasta a adaugat ca testele la toti contactii directi au iesit negative. "Ieri am externat doi pacienti de la Terapie Intensiva care au fost mutati in rezervele normale. Deci se poate trece prin ATI si cu bine in aceasta boala. In continuare ne vin pacienti de la Suceava care dezvolta foarte repede…