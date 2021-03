Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca ancheta care se efectueaza in cazul crimelor de la Onesti va arata exact modul in care s-a intervenit, adaugand ca urmele de pe corpul uneia dintre victime erau de munitie neletala. ‘Vom vedea exact ce munitie s-a utilizat, cate…

- Familia barbatului de 38 de ani ucis la Onești acuza ca acesta ar fi fost de fapt impușcat de oamenii legii in timpul intervenției. Fratele acestuia spune ca are informații cum ca in zona abdomenului fratelui sau exista leziuni similare cu cele produse prin impușcare, insa cu gloanțe de cauciuc. Din…

- Au aparut primele imagini din apartamentul unde barbatul de 68 de ani i-a injunghiat mortal pe cei doi electricieni. AVERTISMENT: imagini cu puternic impact emoțional, in care se pot vedea urmele tragediei sursa: Digi24 sursa: Digi24 Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani care i-a ucis pe muncitorii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, referindu-se la cazul de la Onesti, ca daca politistii au vazut ca nu dau rezultate negocierile, poate ca ar fi fost nevoie sa treaca la alta abordare. „Cei vinovati trebuie sa raspunda, sa raspunda in baza regulamentelor noastre interne, sa raspunda…

- Agresorul de la Onești care a sechestrat și ucis doi oameni se afla internat in spital sub paza polițiștilor. Acesta ar urma sa fie audiat abia peste doua zile. Conform Digi24, managerul spitalului, Gelu Nicolcea, spune ca starea de sanatate a barbatului este una buna, fiind intubat. Acesta va putea…

- Soția agresorului din Onești, care luni a ucis doua persoane pe care le-a sechestrat, a fost arestata preventiv. Decizia a fost stabilita de catre Judecatoria Onești. Potrivit Digi24, femeia a fost arestata fiind acuzata de complicitate la luare de ostatici. Dupa tragicul eveniment femeia a fost reținuta…

- ​Reprezentanții Poliției vin cu precizari și clarificari referitoare la modul in care s-a intervenit in cazul Onești. Luni, doi muncitori au fost sechestrați și uciși de un barbat. Comisar șef Gheorghe Cristian din IGPR: „Primul apel la 112 a fost inregistrat la 11.47. Apelul a fost transferat de STS…

- Martorii care au asistat la tragedia de la Onești, unde un barbat a ucis cu bestialitate doi muncitori care renovau apartamentul din care fusese evacuat, povestesc faptul ca polițiștii nu au acționat cu profesionalism. Declarațiile martorilor „Am auzit cum a țipat foarte tare, așa ca m-am repezit la…