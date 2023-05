Stiri pe aceeasi tema

- Un suspect implicat in exploziile conductelor Nord Stream ar fi folosit un pasaport fals romanesc. Anchetatorii din Germania au dezvaluit ca in spatele incidentului s-ar afla mai multi cetateni ucraineni, dar si un serviciu secret. Dupa exploziile de la conductele din Marea Baltica, au existat o serie…

- Autoritatile germane investigheaza daca un barbat ucrainean, cu posibile legaturi cu armata, a fost implicat in sabotajul de anul trecut al gazoductului Nord Stream. Acesta ar fi folosit un pasaport romanesc fals, pe numele Stefan Marcu, pentru a inchiria iahtul „Andromeda", cu care, impreuna cu cinci…

- Cu cateva luni in urma, Biroul Federal de Poliție Criminala din Germania (BKA) a descoperit agenția de turism poloneza Feeria Lwowa. Se presupune ca suspecții responsabili de exploziile de la Nord Stream au inchiriat iahtul Andromeda prin intermediul acestei agenții pentru a ajunge la locurile unde…

- Ce spun autoritațile din Romania dupa ce Rusia a anunțat ca un nor radioactiv se indreapta spre Europa: S-a simțit ca o serie de cutremure!Secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse a spus ca trupele Moscovei au distrus muniție cu uraniu saracit in Ucraina, ceea ce a dus la formarea…

- “Desi imi place sa colectionez teorii ale conspiratiei amuzante despre guvernul [ucrainean], trebuie sa spun: [Ucraina] nu are nimic de-a face cu accidentul din Marea Baltica si nu are nicio informatie despre «grupuri de sabotaj pro-[Ucraina]»”, a scris, marti, pe Twitter Mykhailo Podolyak, consilier…

- Gazoductele Nord Stream din Marea Baltica urmeaza sa fie sigilate și inchise intrucat nu exista niciun plan imediat pentru repararea sau reactivarea lor, scrie agenția Reuters , citand mai multe surse familiare cu situația. Gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, fiecare alcatuit din doua conducte,…

- Comitetul de ancheta al Rusiei, organism ce se ocupa de anchete importante la nivel national, investigheaza pregatirea unei alte provocari de amploare de catre Kiev pentru a acuza Rusia, a relatat miercuri agentia oficiala a statului rus, TASS.„Ministerul rus al Apararii a atras atentia asupra unei…

- 51% dintre respondentii unui sondaj care a avut loc in german s-au declarat de acord cu afirmatia ca Germania participa la razboiul din Germania prin livrarea de arme armatei ucrainene si numai 37% au fost in dezacord, relateaza agenția germana DPA citata de Agerpres . In teorie, expertii in drept internationali…