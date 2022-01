Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Naționala de Aparare „Carol I” (UNAP) anunța joi, 20 ianuarie, printr-un comunicat , ca se afla in ”etapa de digitizare a tezelor de doctorat și a surselor bibliografice” pentru a verifica daca premierul Nicolae Ciuca a respectat regulile de etica universitara atunci cand și-a redactat…

- ​„Comisia de etica a UNAP nu poate lua decizia de menținere sau retragere a unui titlul de doctor”, a transmis miercuri, pe Facebook , jurnalista Emilia Șercan, dupa ce premierul Nicolae Ciuca, acuzat de plagiat, a solicitat Comisiei de Etica a Universitatii Nationale de Aparare Carol I sa ii verifice…

- Președintele Klaus Iohannis considera corecta și necesara decizia premierului Nicolae Ciuca de a solicita analizarea tezei sale de doctorat de catre Comisia de Etica a UNAp, potrivit unui raspuns dat MEDIAFAX de Administrația Prezidențiala. „Președintele Klaus Iohannis iși menține poziția reiterata…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat analizarea lucrarii sale de doctorat, sustinuta in 2003, intitulata "Dimensiunea angajarii armatei Romaniei in operatiuni intrunite multinationale", de catre Comisia de etica a Universitatii Nationale de Aparare (UNAp), institutia

- Plagiatorul Nicolae Ciuca sau premierul xerox cum mai este cunoscut ”dottore”, refuza sa recunoasca faptul ca și-a plagiat teza de doctorat. Ce spune Nicolae Ciuca Ca urmare a interesului manifestat public fața de teza de doctorat „Dimensiunea angajarii armatei României…

- Premierul Nicolae Ciuca a reacționat marți in urma acuzațiilor de plagiat care i s-au adus intr-o investigație realizata de jurnalista Emilia Șercan. “Ca urmare a interesului manifestat public fața de teza de doctorat „Dimensiunea angajarii armatei Romaniei in operațiuni intrunite multinaționale”, pe…

