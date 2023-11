Stiri pe aceeasi tema

- Nu se mai știe nimic de Lucian Burdujan de un an de zile. In timp c e familia și apropiații sunt disperați și il cauta fara incetare, fosta soție susține ca și-a refacut viața, odata cu dispariția fostului fotbalist de la FCSB și Rapid. Iata ce noi detalii au aparut in cazul dispariției fara urma a…

- Mari emoții pentru Connect-R și Misha! Fiica lor, Maya, a jucat pentru prima data intr-un film, care a fost lansat de curand. Artistul, impreuna cu fosta soție, au fost impreuna la eveniment, cantarețul marturisind ca a avut mari emoții in aceasta zi importanta.

- Dana Roba e dispusa sa faca pace cu familia inca soțului ei, cel care a vrut-o moarta pe vedeta. Deși a incercat sa se impace cu socrii, dar și cu fratele lui Daniel Balaciu, Dana Roba susține ca nu se vrea și in continuare cu toții mint. Recent, socrii și cumnatul ei au fost audiați.

- Șeful Biroului de Poliție Vama Veche, zburat din funcție imediat dupa ce presa a dezvaluit ca agenții din subordinea sa l-au lasat pe Vlad Pascu sa omoare doi studenți, este citat in fața judecatorilor, intr-un dosar in care un afacerist a cerut redeschiderea unui dosar penal.

- Narcisa Balaban și Dana Roba au ajuns din nou sa se certe, insa de aceasta data, in mediul online. Acestea sunt cunoscute pentru tensiunile din trecut, din cauza relațiilor pe care amandoua le aveau cu Nicolae Guța.

- Ne amintim cu toții de scandalurile din urma cu mulți ani dintre Dana Roba și Narcisa Balaban, fosta soție a lui Nicolae Guța. Se pare ca parca retraim aceleași momente, caci Narcisa Balaban face acuzații grave pe TikTok la adresa Danei Roba, dar are și cuvinte dure pentru ea. Cum a reacționat insa…

- Vestea ca Jador și Alexandra s-au desparțit a venit ca un traznet pentru fanii artistului care pana in momentul de fața nu au avut șansa sa il vada pe acesta atat de indragostit și asumat intr-o relație. Reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu cel mai bun prieten al cantarețului, Bogdan Mocanu, și…