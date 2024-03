Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL intr-un magazin din Mihalț: Un tanar din Teiuș, REȚINUT de polițiști dupa ce și-a batut fosta soție. S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu SCANDAL intr-un magazin din Mihalț: Un tanar din Teiuș, REȚINUT de polițiști dupa ce și-a batut fosta soție. S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu…

- Lambada i-a pus din nou pe jar pe fanii lui Tzanca Uraganu! Fosta soție a artistului a dat un raspuns care ar putea da starneasca comentarii, dupa ce a fost intrebata daca mai are o relație cu manelistul! Lambada nu pune preț pe comentariile rautacioșior!

- Actrița Demi Moore a discutat in cadrul emisiunii "Good Morning America" despre starea de sanatate a fostului ei soț, Bruce Willis, de la care a divorțat cu peste 20 de ani in urma, conform informațiilor furnizate de news.ro.

- Ben Affleck, alaturi de actuala soție Jennifer Lopez, s-a intalnit cu Jennifer Garner, fosta lui soție. Cele doua actrițe au demonstrat ca au o relație civilizata. Mai mult, cei trei au fost impreuna la școala copiilor lor, iar potrivit relatarilor din presa internaționala, atmosfera a fost una destinsa…

- Catalin Bordea face furori pe oriunde merge! Deși nu a fost apreciat indeajuns de fosta soție, acum are parte de multa atenție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” juratului de la iUmor și l-au surprins pe acesta in ipostaze rare. Sigur nu l-ai…

- Florin Salam a inceput anul 2024 cu un scandal uriaș. Manelistul este acuzat ca ar fi lovit o tanara de 23 de ani intr-un hotel de lux din Capitala. Avocata acestuia a oferit primele declarații.

- Cine a mai vazut o relație atat de frumoasa dupa divorț? Razvan Cuc știe sa o trateze pe fosta soție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii Secției 3 Rurala Chișineu-Criș cerceteaza un barbat de 60 de ani, din Apateu, care, la data de 3 ianuarie a.c., ar... The post Barbat din Apateu, cercetat de poliție dupa ce și-a batut fosta soție appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .