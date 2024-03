Stiri pe aceeasi tema

- Fiul cel mic al Regelui Charles a venit de urgenta in Marea Britanie, dupa ce a aflat ca tatal sau are probleme grave de sanatate. Fratele lui, Prințul William, se afla și el aici, motiv pentru care cei doi s-ar fi putut intalni. Cum au stat, de fapt, lucrurile intre ei și ce gest surprinzator […] The…

- Dupa cateva zile de dispute la nivel declarativ, președintele grupului ”Elsaco” și președintele PNL Botoșani s-au intalnit. Luni seara, cei doi au avut o intrevedere la Conacul Zaicești, parte a grupului de firme condus de omul de afaceri.

- Ben Affleck, alaturi de actuala soție Jennifer Lopez, s-a intalnit cu Jennifer Garner, fosta lui soție. Cele doua actrițe au demonstrat ca au o relație civilizata. Mai mult, cei trei au fost impreuna la școala copiilor lor, iar potrivit relatarilor din presa internaționala, atmosfera a fost una destinsa…

- Dupa opt luni in care au stat departe de el și au suferit impreuna, familia Biei Khalifa a primit o veste buna chiar inainte de sarbatori. Mai exact, magistrații au luat o hotarare in cazul fratelui blondinei, implicat intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Iata ce au decis și ce se intampla…

- „Familia Rapid” s-a reunit, in Antalya, la amicalul lui Hermannstadt cu elvețienii de la Winterthur. Nume grele din istoria recenta a giuleștenilor și-au facut apariția la meci. Iar in tribunele micuței arene din Belek a avut loc o intalnire de gradul zero. Daniel Pancu, selecționerul naționalei U21,…

- Intalnire de gradul zero intre Denisa Despa și fostul partener, impotriva caruia blondina a obținut un ordin de restricție. Ce se intampla intre cei doi foști iubiți și ce iși doresc aceștia pe viitor.

- Claudia Patrașcanu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul romanesc, insa puțini știu detalii din viața personala a șatenei. Fosta soție a lui Gabi Badalau are un frate mai mic. Iata ce declarații a acut Claudia Patrașcanu despre fratele ei, in urma cu puțin timp!