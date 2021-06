Stiri pe aceeasi tema

- Dispozitivul explozibil a fost montat in interiorul masinii omului de afaceri Ioan Crisan, ceea ce arata un mod diferit de operare, a declarat vineri ministrul de Interne, Lucian Bode. Reamintim ca in 29 mai omul de afaceri Ioan Crișan a murit dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a anunțat, miercuri, ca ministerul pe care il conduce a implicat cei mai buni specialiști pentru a rezolva cazul de la Arad. Ministrul a mai spus intr-o declarație transmisa de Digi24 ca nu poate oferi mai multe detalii, avand in vedere ca ancheta este in desfașurata.La…

- Apar detalii noi in ancheta asasinatului de acum o saptamana din Arad, cand omul de afaceri Ioan Crișan a fost ucis in explozia mașinii sale. Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri. Una din mostrele ADN este a victimei, iar anchetatorii incearca…

- Anchetatorii asasinatului din urma cu o saptamana de la Arad, cand Ioan Crisan a fost ucis in explozia masinii sale, au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din autovehiculul omului de afaceri

- Apar detalii noi in ancheta asasinatului de acum o saptamana din Arad, cand omul de afaceri Ioan Crișan a fost ucis in explozia mașinii sale. Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul ... The post Detalii noi in dosarul asasinatului de la Arad. Anchetatorii au gasit doua tipuri de…

- Au aparut noi detalii in cazul omului de afaceri asasinat cu bomba la Arad. Se pare ca barbatul ar fi avut o amanta. Femeia a recunoscut idila chiar in timpul audierilor, in fața organelor de cercetare penala. Se pare ca este vorba chiar de contabila de la una din firmele acestuia. La momentul actual,…

- Apar primele informații pe surse din ancheta de la Arad, acolo unde mașina unui om de afaceri a explodat cu el inauntru. Omul a ars de viu, iar anchetatorii cred ca la mijloc ar fi vorba de un asasinat. Prefectul județului Arad a atenționat ca anchetatorul ar fi parasit țara, fiin aproape de granița.…

- Momentul in care automobilul omului de afaceri din Arad, Ioan Crișan, explodeaza a fost surprins pe camerele de supraveghere și facut public de Sindicatul Europol. Reamintim ca sambata dimineața, Ioan Crișan, a decedat dupa ce mașina in care se afla a explodat. Cazul din Arad a fost rapid mediatizat…