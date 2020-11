Stiri pe aceeasi tema

- Sandel Balan a vorbit despre starea de sanatate a fiicei sale. Cum se simte acum Andreea Balan? Noile vești ale celebrei jurate de la emisiunea „Te cunosc de undeva” i-au șocat pe cei care o urmaresc. Sandel Balan vine cu detalii despre starea de sanatate a Andreei Sandel Balan i-a transmis un mesaj…

- Andreea Balan a reușit sa ingrijoreze pe toata lumea, dupa ce a ajuns din nou pe mainile medicilor! Vedeta face primele declarații, dupa operația prin care a trecut! Cum se simte acum? Jurata de la ”Te cunosc de undeva” a suferit un abces abdominal fost!

- Noi detalii despre starea de sanatate a Andreei Balan! Surse din apropierea artistei au facut primele declarații despre aceasta. Cum se simte artista și ce i-au spus medicii in urma analizelor? Care este starea de sanatate a Andreei Balan? Ce i-au spus medicii artistei? Fanii Andreei Balan incearca…

- Artista se afla de mai bine de zece ore la spital, insa medicii nu știu nici pana in acest moment ce anume are artista și daca necesita o intervenție chirurgicala sau nu Detalii despre starea de sanatate a Andreei Balan. Marturiile apropiaților In aceasta dimineața, Andreea Balan a ajuns de urgența…

- Dirijorul orchestrei „Lautarii”, maestrul Nicolae Botgros, este internat de trei zile in Secția reanimare de la Institutul de Medicina Urgenta din Chișinau, dupa ce s-a infectat cu nou coronavirus. Nicolae Botrgos a facut o forma severa a infecției, iar starea sa de sanatate ramine una complicata. „Nu…

- Michael Schumacher (51 de ani) a fost implicat intr-un accident la schi in decembrie 2013 și, de atunci, s-au aflat foarte puține informații despre starea sa. Erich Riederer, un renumit chirurg cu sediul la Zurich, a oferit un prognostic in cazul germanului, intr-un documentar pe canalul de televiziune…

- Logodnica lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a declarat la Antena 3 ca fostul lider iși petrece 23 pe ore de zi in celula pentru ca nu i se mai da voie sa munceasca și are probleme grave de sanatate.„Starea lui de sanatate e foarte grava si nu cred ca se va imbunatati prea curand. Din acest…

- Detalii de ultima ora despre starea de sanatate a managerului Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca, in prezent, starea acestuia este "mai buna."Este o stare stabila. Dupa o izolare la domiciliu mai multe zile, a prezentat fenomene…