- Deputații dezbat, luni, moțiunea simpla depusa impotriva ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene. Opoziția il critica pe Cristian Ghinea pentru modul in care a fost intocmit Planul Național de Redresare și Reziliența. Documentul se afla in analiza Comisiei Europene. Social-democrații au susținut,…

- Primul ministru Florin Cițu a catalogat drept „fake news” șritile aparute in spațiul public referitor la problemele semnalate de Comisia Europeana in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Spulber un fake news de la prima ora. PNRR nu a fost respins. PNRR nu a fost retrimis”, a postat Cițu, fara…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ar putea fi aprobat doar in septembrie, ceea ce va duce la intarzieri mari, a declarat, joi seara, la emisiunea STIU, de la Aleph News, europarlamentarul PSD Victor Negrescu, dupa ce Comisia Europeana a transmis zeci de observații, anunța Mediafax.…

- Presedintele Comisiei pentru buget, finante, banci a Camerei Deputatilor a transmis ca Romania a trimis varianta oficiala a PNRR la Bruxelles. Potrivit deputatului, Romania este cel de-al 22-lea stat care a trimis oficial planul, iar pana la finalul anului Comisia Europeana ar putea vira o prefinantare…

- ”Planul (Planul National de Redresare si Rezilienta – n.r) este unul echilibrat, il vom prezenta oficial Comisiei Europene pe 31 mai. Deoarece in spatiul public au aparut mai multe informatii false in ultima perioada – in unele cazuri chiar rau intentionate – cred ca este important sa subliniem ca FMI…

- Toate proiectele din Planul Național pentru Redresare și Reziliența vor fi pastrate, doar sumele alocate ar putea fi diferite, susține primul – ministru Florin Cițu. Precizarea vine in contextul in care s-a vehiculat ca mai multe tipuri de proiecte, cum ar fi cele care vizeaza irigațiile, infrastructura…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.

- Planul National de Redresare si Rezilienta propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a fost adoptat miercuri de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfasura negocierile pe document cu Comisia Europeana, relateaza…