Noi controverse legate de banii cash, în România - Ce prevede noua lege - Intră în vigoare de mâine Continua controversa privind banii cash! Din luna iunie vor intra in vigoare noi reglementari in ceea ce privește plațile. Toți comercianții trebuie sa accepte plata cu cardul, dar plațile cash nu vor fi interzise. Totodata, plata salariilor in numerar nu va fi interzisa. Totul in contextul in care actul normativ inițial prevedea o interdicție pentru angajatori de a mai plati lefurile cash. A fost eliminata ulterior, iar in lege au aparut mai multe modificari dupa scandalul uriaș din spațiul public. Incasarile, insa, se fac in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei intre operatorii economici.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

