Stiri pe aceeasi tema

- Malta a inclus Romania, alaturi de alte state, in zona roșie in funcție de gradul de raspandire a virusului SARS-CoV-2 și solicita romanilor, la intrare, dovada vaccinarii, pentru a nu ii baga in carantina timp de 14 zile, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), arata Mediafax. Potrivit…

- Autoritatile de la Praga au revizuit conditiile de intrare in Republica Ceha in contextul pandemiei de COVID-19, incepand cu data de 9 iulie, Romania fiind inclusa in zona verde, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Pe teritoriul Republicii Cehe se aplica sistemul de clasificare a…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca autoritatile ungare si germane au revizuit conditiile de intrare in aceste tari, in contextul pandemiei de COVID-19. In ceea ce priveste Ungaria cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID–19 eliberat de autoritatile competente din Romania,…

- Autoritatile din Cipru au schimbat, de joi, conditiile de intrare pe teritoriul Republicii, in contextul pandemiei de COVID-19 pentru persoanele care sosesc din Romania, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile ungare au revizuit conditiile de intrare in Ungaria in contextul pandemiei de COVID-19. MAE arata ca, in prezent, cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 eliberat de autoritatile competente din Romania,…

- Autoritațile au aprobat o noua clasificare a țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID din ultimele 14 zile. Cei care vin din țarile aflate in zona verde nu trebuie sa stea in carantina. Cei care intra in Romania din țarile aflate in zonele galbena și roșie stau 14 zile…

- Autoritațile cipriote au inclus Romania in categoria roșie a statelor cu risc epidemiologic. Astfel, romanii fara certificat de vaccinare pot intra in Cipru doar cu test PCR negativ, facut cu 72 de ore inainte de calatorie, iar la sosire trebuie sa faca al doilea test, pe cheltuiala proprie.…

- Cipru include Romania pe lista roșie a statelor cu risc. Este nevoie de certificat de vaccinare de vaccinare sau test PCR negativ. Cipru a inclus Romania pe lista roșie a statelor cu risc epidemiologic. Astfel, romanii vor putea intra in Cipru cu certificat de vaccinare sau cu test PCR negativ, facut…