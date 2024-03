Noi condiții de călătorie: Ce se schimbă de pe 31 martie, odată cu intrarea României în Spațiul Schengen aerian și maritim Pe masura ce se apropie zorii zilei de 31 martie, Romania se pregatește de o transformare semnificativa in domeniul calatoriilor și al controlului la frontiera, anunțand o noua era de mobilitate pentru cetațenii romani, odata cu intrarea iminenta in spațiul aerian și maritim Schengen. Un salt inainte in ceea ce privește libertatea de calatorie Cea mai palpabila schimbare pentru cetațenii romani este eliminarea controalelor la frontiera pentru calatoriile aeriene și maritime in spațiul Schengen. Aceasta inseamna ca, incepand cu 31 martie, calatorii nu vor mai fi supuși verificarilor de rutina… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

