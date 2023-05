Noi competențe civice și de protejare a mediului au fost incluse în curriculumul național In curriculumul național au fost incluse noi competențe civice și de protejare a mediului, astfel incat elevii sa devina adulți responsabili, mai preocupați de societate, a anunțat ieri, pe pagina sa de socializare, ministrul educației, Ligia Deca, potrivit Rador. Ea spune ca educația civica este importanta, intrucat reprezinta un instrument prin care elevii vor fi mai conștienți de lumea in care traiesc și vor dezvolta abilitați folositoare pe tot parcursul vieții. CITESTE SI Organizația 'Reporteri fara Frontiere' a clasat Romania pe locul 53 din 180 de țari incluse in raportul lor privind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

