Noi COMORI descoperite de arheologii israelieni în palatul regelui Irod vor fi prezentate public Amplasat pe un deal din desertul Iudeei, Palatul lui Irod, suveranl tiran care a domnit in Iudeea va prezenta duminica publicului noi comori descoperite de arheologii israelieni dupa ani de sapaturi, anunta AFP, potrivit news.ro. Irodion este un sit aheologic si turistic situat intre Ierusalim si Bethleem, in sectorul aflat sub control civil si militar israelian. Pe acest munte regele Irod, numit de romani si care a ramas pe tron intre anii 37 inainte de Hristos si 4 inainte de Hristos, a construit palatul-fortareata unde a vrut sa fie ingropat. Potrivit arheologilor, suveranul…

