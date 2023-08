Stiri pe aceeasi tema

- Este alarmant! Pana in acest moment, un numar de 21 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul sezonului, arata datele nstitutului Național de Sanatate Publica (INSP). Mai mult, au fost anuntate și patru decese din cauza acestui nou virus.

- Cel puțin trei persoane din Romania au murit, saptamana trecuta, dupa ce au fost infectate cu virusul West Nile. Nu exista un vaccin sau un tratament antiviral specific pentru acest virus, care se transmite prin ințepaturile țanțarilor, scrie libertatea.ro .

- In ultima saptamana au fost inregistrate peste 900 cazuri noi de COVID-19 in țara, iar șase persoane au murit, potrivit raportului transmis marți de Ministerul Sanatații, informeaza Mediafax.Potrivit MS, in intervalul 31 iulie - 6 august 2023 au fost inregistrate 906 cazuri noi de persoane infectate…

- Țanțarii care poarta virusuri precum dengue și chikungunya s-au mutat in noi parți ale Europei, crescand riscul de imbolnavire, avertizeaza experții de top, transmite La Razon. Oamenii de știința europeni spun ca valurile de caldura și inundațiile mai frecvente și verile mai lungi și mai calde au creat…