Noi bombardamente asupra regiunii Kiev, rușii atacă din Belarus Mai multe explozii s-au auzit marți dimineața in regiunea Kiev, dronele kamikaze Shahed fiind lansate de pe teritoriul Belarusului, transmite Administrația Militara Regionala kieveana. Conform șefului Serviciului de Relații Publice al Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, colonelul Iuriy Ignat, agresorii au lansat zece drone. „Dar exista posibilitatea sa fie lansate noi lovituri, inclusiv de drone – le au in sudul țarii, in Rusia și pe teritoriul Belarusului. Nu este prima data cand ataca Kievul din direcția belarusa – dronele zboara de-a lungul albiei fluviului Nipru”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ucrainene i-au alungat pe ocupanții ruși din patru așezari și au respins atacurile din mai multe zone, conform unui raport transmis de Statul Major General ucrainean. Este vorba de localitațile Karmazynivka, Myasozharivka și Nevsky, din regiunea Lugansk și Novosadovo din regiunea Donețk,…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat pe 25 octombrie ca trupele ucrainene au respins atacurile rusești in apropiere de Bilohorivka in regiunea Lugansk și Bakhmut, Bilohorivka, Verkhnokamianske, Ivanhrad, Klishchiivka, Spirne, Soledar, Marinka și Nevelske in regiunea Donețk. Rusia…

- „Aviația Forțelor de Aparare a efectuat șaptesprezece lovituri in cursul zilei de astazi. S-a confirmat ca au fost lovite 13 zone de concentrare a armelor și echipamentelor militare inamice și 4 poziții ale sistemelor de rachete antiaeriene. In plus, unitațile de aparare aeriana au doborat 2 elicoptere…

- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a transmis ca luni rusii au lansat peste 84 de raiduri aeriene, inamicul folosind rachete de croaziera, balistice, rachete ghidate antiaeriene si vehicule aeriene de lupta fara pilot (UCAV), in timp ce fortele de aparare ale Ucrainei au respins…

- Unele unitați rusești din regiunea Herson incearca sa negocieze o predare catre trupele ucrainene, a declarat purtatorul de cuvant al Comandamentului Operațional Sud al armatei ucrainene, Natalia Humeniuk, pentru postul de televiziune ucrainean Channel 24 la 12 septembrie. „(Ei) incearca sa negocieze…

- Ucraina anunta ca a distrus un alt pod esential pentru fortele ruse care ocupa regiunea sudica a Hersonului, relateaza BBC. Podul deasupra barajului din orasul Nova Kakhovka - pe care Ucraina l-a atacat anterior – nu mai este functional in prezent, sustine Kievul. Afirmatia nu a putut fi verificata…

- Forțele ruse instaleaza un sistem de aparare antiaeriana la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde bombardamentele de care se acuza reciproc Moscova si Kievul pot produce o catastrofa, relateaza marti dpa. „Sistemele de aparare antiaeriana ale centralei sunt intarite”, a declarat…

- Armata ucraineana a recunoscut ca fortele rusesti au reusit sa obtina mici castiguri in apropierea oraselor Soledar si Vershyna din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, transmite CNN. Rusia a facut presiuni in acea zona din Donbas in ultimele saptamani, dar cu castiguri limitate. Potrivit actualizarii…