Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa, ca pensiunea Ferma Dacilor putea fi inchisa in urma controlului din anul 2019, „avand baza legala pentru inchidere”. Fostul prim-adjunct al ISU Prahova a avut, insa, un comportament abuziv, facea presiuni asupra inspectorilor, modifica planurile de control […] The post Noi acuzații dupa incendiul de la Ferma Dacilor: adjunctul ISU Prahova facea presiuni asupra subordonaților și modifica documente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…