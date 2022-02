Stiri pe aceeasi tema

- Mari emotii la meciul Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti, din etapa 17 a Ligii 2. Nu din cauza spectacolului sportiv, desi suporterii au creat o atmosfera frumoasa la start. In minutul 8 s-a stins subit noctura. Ramasi pe intuneric suporterii au aprins device-urile din dotare. Minutul 14 al meciului…

- Pentru meciul de la Timișoara, contra SSU Poli, confruntare care va debuta la ora 20.00 pe arena Dan Paltinișanu, antrenorul principal al FC Petrolul Ploiești, fost jucator al acestei echipe, Nicolae Constantin, a optat, in absența lui Bart Meijers, suspendat pentru patru cartonașe galbene, și a lui…

- Politehnica Timisoara mai are doar doua zile pana la primul meci oficial din 2022. Alb-violetii „deschid” Liga 2 in compania liderului Petrolul Ploiesti pe „Dan Paltinisanu”. Antrenorul Nicolae Croitoru spera ca elevii sai vor continua parcursul de la finele stagiunii trecute, desi adversarul este unul…

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…

- Cu plecarea spre Turcia programata duminica, 30 ianuarie 2022, delegația liderului Ligii a II-a de fotbal din Romania, FC Petrolul Ploiești, s-a trezit cu un obstacol major. Astfel, in Istanbul (foto sus) nu a mai nins atat de mult din 1987, adica de aproape 35 de ani! Caderea masiva de zapada a condus…

- Alb-violeții strang randurile pentru abordarea parții a doua a sezonului 2021-22 al Ligii 2. Reunirea echipei e programata luni, 10 ianuarie, la stadionul „Dan Paltinisanu”. Politehnica se va pregati pe plan local si are stabilite cinci partide de verificare in luna februarie. Prima sedinta de pregatire…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers iar masina a cazut in raul Dambovita. Ajunse la fata locului, echipajele de salvatori de la ISU au scos din autovehicul un barbat inconstient.

- Poli Timișoara intoarce scorul in ultimele minute și invinge cu 2-1 Steaua. Ambele goluri ale banatenilor au venit dupa doua lovituri „sanatoase” cu capul! Penultimul meci al etapei a 15-a a Ligii 2, din penultima runda programata in acest an, s-a jucat la Timișoara, pe stadionul ”Dan Paltinișanu”,…