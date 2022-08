Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de duminica, 21 august, in jurul orei 21:20 in timpul executarii serviciului de menținere a ordinii publice, o patrula de carabinieri a observat un minor fara supravegherea adulților.

- Astazi, 10 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța cer variabil și ploi. Astfel, in cursul nopții, in nord se așteapta 13 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 14 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade. In sud, noaptea se așteapta 15 grade…

- Tot mai multe cazuri in care copii cad de la etaj. Un nou caz s-a intamplat aseara,11 iulie, in sectorul Botanica, o fetița de doi ani a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din Chișinau. Polițiștii au fost sesizați aseara, in jurul orei 17:35, despre faptul ca o minora a cazut de la etajul 8…

- Zilele trecute, Matteo a trecut printr-un moment de spaima, dupa ce fiica lui a fost la un pas de tragedie. Un copac putred a cazut peste banca pe care fiica lui se juca. Micuța se afla intr-un parc din București alaturi de bona. Fiica lui Matteo a mers intr-un parc din Capitala alaturi de bona sa pentru…

- O fetita de doi ani a cazut de la etajul hotelului Delfinul din statiunea Eforie Nord. Accidentul s-a produs luni, 4 iulie, ora 11.30, la Hotelul Delfinul din statiunea Eforie Nord. La fata locului a ajuns un echipaj al Ambulantei.

- Oamenii legii au anihilat activitatea unui grup infracțional care vindea in Chișinau droguri sintetice, cu valoarea pe piața neagra de circa 350.000 lei. Cei doi sint un barbat cu virsta de 36 de ani și concubina acestuia cu virsta de 20 de ani. Aceștia vindeau in capitala droguri sintetice de tip PVP…

- A deteriorat un indicator ruter și un semafor. Este isprava unui barbat de 31 de ani, pe o strada din Capitala. O inregistrare video, in care e surprins momentul, a fost postata de martori pe rețelele sociale.

- O femei de 58 de ani, din Capitala, a fost trimisa pe banca acuzaților pentru omor intenționat. Cauza penala de invinuire a acesteia a fost finalizata și expediata in instanța de judecata.