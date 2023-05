Noaptea Europeană a Muzeelor, organizată la Târgu Jiu și Târgu-Cărbunești Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Targu Jiu organizeaza sambata Noaptea Europeana a Muzeelor. Publicul poate vizita Muzeul de Istorie și Arheologie (Targu Jiu, strada Geneva, nr. 8), Muzeul de Arta (Targu Jiu, strada Traian, nr. 1) și Muzeul „Tudor Arghezi” (Targu-Carbunești, strada Trandafirilor, nr. 43) și Muzeul „Constantin Brancuși” din Targu Jiu. Aici vor exista expoziții temporare și permanente, ateliere, proiecții, muzica și multe alte surprize. Muzeu de Istorie Muzeul de Istorie Targu Jiu, 17.00 – 24.00 Expoziții de baza Expoziții temporare: pictura de George Vacaru și Salonul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

