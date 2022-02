Stiri pe aceeasi tema

- „Noaptea Alba a Filmului Romanesc”, un proiect TVR care va fi organizat in jurul unui creator al cinematografiei contemporane, regizorul si producatorul Florin Serban, va fi sambata, la TVR 3, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- APPR – Mandru ca sunt fermier a organizat marti, la hotelul Crowne Plaza din București, adunarea generala statutar constituita și alegeri pentru noul consiliu director. Raportul de activitate pentru 2021, inclusiv raportul financiar-contabil prezentat de directorul executiv, Alina Crețu, a aratat expansiunea…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat procedura de achiziție publica pentru organizarea Galei „Romania modernizata cu fonduri europene” unde vor fi premiate 14 proiecte de succes realizate cu finanțare europeana. Documentele pentru derularea procedurii au fost publicate saptamana…

- Marți, 11 ianuarie 2022, a avut loc lansarea volumului ”Cum m-am eliberat de jocurile de noroc”, semnat de Philip Mawer, in traducerea psihoterapeutului Daniela Tordoi. Evenimentul s-a desfașurat in mediul online, pe pagina de Facebook a Editurii Meridiane Publishing (https://www.facebook.com/MeridianePrint),…

- ”Despre sensul vieții cu Mihai Morar și Parintele Necula” a stabilit un record de vanzari inca din primele momente. Daca, pe piața de carte din Romania, un titlu se vinde, in medie, in 2000 de exemplare intr-un an, cartea semnata de cei doi autori Bookzone a depașit 1000 de comenzi in prima ora. In…

- Satelitul științific al Chinei pentru dezvoltare durabila (SDGSAT-1) a lansat la data de 20 Decembrie, o serie de imagini cu lumina redusa, multispectrala și in infraroșu, cu regiunea Deltei Fluviului Yangtze, Beijing, Shanghai și Paris. Lansat in spațiu in luna Noiembrie, SDGSAT-1 este primul satelit…

- In aplicarea Hotararii de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Ministerul Sanatații și Departamentul pentru…

- Analiza Tudor Communication Pandemia a schimbat nevoile de comunicare ale companiilor. 33% dintre companii au ales sa iși extinda eforturile de comunicare inspre servicii integrate, mizand pe promovare in media caștigata, pe organizarea de evenimente și conferințe online și pe campanii in social media,…