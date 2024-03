Stiri pe aceeasi tema

- Dialogul mass-media globale pe tema „Oportunitațile in China”, organizat de China Media Group (CMG) cu sprijinul filialei din Chicago a Camerei de Comerț a Chinei in SUA, a avut loc, miercuri, la Universitatea din Chicago. Președintele CMG, Shen Haixiong, ambasadorul Chinei in SUA, Xie Feng, au transmis…

- „Ne incurajeaza politicile mai stabile, transparente și previzibile ale Chinei și hotararea sa de a se deschide tot mai larg catre exterior”, a declarat, pentru China Media Group, vicepreședintele gigantului american Johnson & Johnson, președintele sucursalei in China, Song Weiqun, care urmarește intens…

- China Media Group (CMG) a organizat in 7 februarie a cincea repetiție generala, adica ultima, a Galei Sarbatorii Primaverii 2024. Programele prezentate in studioul principal din Beijing și cele patru studiouri din Shenyang, Changsha, Xi’an și Kashgar sunt sincronizate, urmand sa fie apreciate de spectatorii…

- Anul Dragonului se apropie tot mai mult. China Media Group (CMG) a pregatit o experiența audio-vizuala unica. Gala de Sarbatoarea Primaverii 2024 va fi transmisa in seara zilei de 9 Februarie, de la ora 20:00 (ora Beijing). Printr-o mare varietate de programe: cantece, dansuri, opere locale, scheciuri,…

- China Media Group (CMG) a organizat duminica a doua repetiție pentru Gala Festivalului Primaverii. Producatorii show-ului au perfecționat și mai mult programele pentru marele spectacol din ajunul Anului Nou chinezesc. Spectacolul maraton de patru ore cuprinde varietați, cantece, dansuri, opera chinezeasca,…

- Taiwan nu este un stat independent, iar Nauru recunoaste rezolutia ONU privind principiul o singura China, a declarat vineri seful diplomatiei Republicii Nauru, Lionel Rouwen Aingimea, in cadrul unui interviu acordat China Media Group (CMG). Acesta este primul interviu in exclusivitate acordat presei…

- Președintele Republicii Maldive, Mohamed Muizzu, este primul lider de stat care a vizitat China, in 2024, aceasta fiind totodata și prima vizita efectuata in strainatate de acesta, dupa ce a fost ales in funcție. In cadrul unui interviu acordat China Media Group (CMG), președintele Muizzu a afirmat…

- Premiera filmului documentar „Omul Peking: Ultimele secrete ale umanitații”, o co-producție China Media Group (CMG), France Televisions și 10.7 Productions (Franța), a avut loc miercuri, la sediul UNESCO din Paris. La eveniment au fost prezenți directorul general-adjunct UNESCO, Qu Xing, membrul Consiliului…