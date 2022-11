Nivelul Nistrului a crescut. La Tiraspol, podul plutitor a fost inundat (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam cu drag la vernisajul expoziției de fotografie ,,Salaj-Frumusețe, Tradiție, Poveste” 2022, vineri, 4 noiembrie 2022, la ora 15, in Piața Unirii din OradeaExpoziția va fi montata pe cele 10 panouri existente și va conține 100 din cele mai frumoase fotografii realizate la a 5-a ediție a taberei…

- Autoritațile dau asigurari ca pina la sfirșitul toamnei podul plutitor de la Leova-Bumbata va fi gata. Podul este necesar pentru fluidizarea fluxul mare de vehicule care tranziteaza frontiera de stat a Republicii Moldova. Iar numarul camioanelor va fi si mai mare dupa ce se vor incheia recoltarile.…

- Pe podul din Crimeea a fost permisa circulația autobuzelor de pasageri in ambele sensuri. La scurt timp dupa explozia de pe pod, autobuzele au fost lasate sa treaca pe banda reversiva, iar apoi au inceput sa fie direcționate catre feribotul care traverseaza strimtoarea Kerci. Pe podul din Crimeea a…

- Un pasaj pietonal a fost bombardat in centrul Kievului, in atacul cu rachete indreptat de Rusia asupra obiectivelor civile luni, 10 octombrie. Este vorba despre ”The Bridge of Glass” (Podul de Sticla), un pasaj destinat exclusiv pietonilor, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Kiev…

- Raspunsul Rusiei la explozia produsa pe podul Crimeea ar trebui sa fie unul dur, a declarat Leonid Slutki, președintele Comitetului pentru afaceri externe din cadrul Dumei de Stat a Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Circulația rutiera de pe podul rutier de la Milișauți se va inchide din data de 20 octombrie, pentru lucrarile de refacere a acestuia, ajunse la un nivel de la care nu se mai poate lucra decat dupa ce se sisteaza complet traficul. Podul va fi practic desfacut și se va trece apoi la montarea noilor ...

- Inchis traficului pietonal inca din week-end dar fara ca asta sa opreasca pe unii oameni grabiți sa ajunga la destinație (detalii aici ), la podul de peste Cuejdi, de la Piața centrala din municipiul Piatra-Neamț se monteaza grilaje. Dupa cum se poate vedea in imagini, o echipa de muncitori de la Publiserv…

- Podul de la Braila urmeaza sa fie dat in folosința la finalul lunii decembrie, iar prima varianta de drum de acces va fi catre Macin, pe raza județului Tulcea, potrivit ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu.