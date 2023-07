Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat pe DN73A , din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil de pe versanți. Circulatia rutiera este intrerupta pe DN73A, pe raza localitații Poiana Marului, din cauza inundatiilor, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Din cauza precipitatiilor…

- Mai multe porțiuni din Transfagarașan vor fi inchise vineri. Masura a fost luata pentru a se putea desfașura Turul Ciclist al Sibiului, anunța Turnul Sfatului , care citeaza Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov. Conducatorii auto sunt rugați sa respecte indicațiile agenților de poliție și…

- Se vor relua lucrarile de reabilitare a Drumului Național 73 Pitești-Brașov, cu deosebire pe porțiunea cuprinsa intre Campulung și municipiul de sub Tampa. In acest scop, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a demarat licitația pentru executarea lucrarilor de modernizare a drumului intre km…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a inceput, vineri, 19 mai, sa monteze plase de retenție pe Transfagarașan, din cauza caderilor de pietre. “In paralel cu deszapezirea Transfagarașanului a inceput și montarea plaselor și barierelor care vor proteja de caderile de pietre 3 zone periculoase…

- Unsprezece boboci de rata salbatica au fost salvati de drumarii din Predeal de pe marginea DNA 1. Ei riscau sa ajunga pe carosabil, dar au fost prinsi, mutati in cuibul lor, iar ulterior mama lor a aparut si i-a preluat in siguranta. "Colegii nostri de la Districtul Predeal au avut parte de o actiune…

- Ninsorile au revenit in județul Harghita, in zona Borsec, dar și in Maramureș, unde Potrivit informatiilor furnizate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, pe DN 15, in zona Borsec, se intervine cu utilaje de deszapezire, soferii fiind indemnati sa circule cu prudenta. Lapovita si ninsoare…

- Drumarii intervin, miercuri, pe DN 15, in zona Borsec, unde a inceput sa ninga, precipitatii mixte fiind inregistrare si in alte zone din judet, situate la altitudine, potrivit Agerpres.Potrivit informatiilor furnizate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, pe DN 15, in zona Borsec, se…