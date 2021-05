Nissan va standardiza și va împărți componente ale mașinilor electrice cu partenerii Renault și Mitsubishi Nissan Motor Co va standardiza și imparți componentele vehiculelor electrice cu partenerul de alianța Renault, susține directorul general de operțiuni (COO) al producatorului auto japonez. Acesta descrie electrificarea drept noul punct de sprijin al parteneriatului. Alianța franco-japoneza, care include și un membru junior Mitsubishi, a fost tensionata in urma arestarii și demiterii fostului președinte Carlos Ghosn. De atunci, pandemia de coronavirus a oferit un impuls pentru reconstruirea colaborarii, iar companiile au cautat sa standardizeze piese și platforme pentru a reduce costurile. Nissan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

