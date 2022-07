In vreme ce lumea se tot intreaba daca vedem un PlayStation 5 Pro sau Slim la anul, Nintendo ar putea fi in sfarsit gata sa ne ofere un succesor pentru Nintendo Switch. In ultimele luni s-au intensificat zvonurile cu privire la noua consola Switch, care aparent s-ar numi Nintendo Switch Pro. Compania a declarat deja ca nu lucreaza la Switch Pro si pana acum a lansat cam 3 editii de Switch: Switch Lite, versiunea cu upgrade de baterie si versiunea OLED . Zvonacul Pixelpar a postat pe Twitter propria sa teorie, care spune ca Nintendo Switch Pro se va lansa aproape de finalul acestui an. El va suporta…