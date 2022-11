Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile au scazut vertiginos in Ucraina in aceasta saptamana, punand rețeaua electrica a țarii sub o presiune suplimentara, in timp ce inginerii incearca sa repare daunele cauzate de noile atacuri cu rachete rusești, potrivit companiei energetice de stat, citata de CNN. „Din cauza scaderii dramatice…

- AVERTIZARE METEO| Vremea se schimba radical: Se anunța temperaturi de ingheț, lapovița sau ninsori la munte Meteorologii ANM au anunțat ca vremea se schimba radical. Se anunța temperaturi de ingheț, lapovița sau ninsori la munte, iar in sudul țarii vor predomina ploile. Conform Administrației Naționale…

- Administrația Naționale de Meteorologie (ANM) a anunțat pentru urmatoarele zile o racire accentuata in cea mai mare parte a țarii și precipitațiile se vor semnala pe arii extinse. Vor fi precipitații și sub forma de lapovița și ninsoare.

- Practic, mai multe aparate de la punctul de lucru al firmei din Cluj-Napoca au fost legate, inainte de contor, la un cablu din podul locuinței in care funcționa societatea. In urma controlului s-a descoperit ca la rețeaua clandestina erau legate: o mașina de gheața (putere 370 W), o mașina de spalat…

- Zone mari din Bangladesh au ramas marți fara electricitate, dupa o defecțiune parțiala a rețelei, a declarat un oficial guvernamental, adaugand ca autoritațile lucreaza pentru a restabili treptat alimentarea cu energie in țara cu 168 de milioane de locuitori, potrivit CNN.Rețeaua electrica a țarii a…

- Reteaua electrica a cazut in pana marti, la ora locala 14.00 (11.00, ora Romaniei). Cu exceptia unor parti din nord-vestul Bangladeshului, ”restul tarii este privat de electricitate”, declara AFP un purtator de cuvant al Consiliului Dezvoltarii Energetice, Shamim Ahsan.The post Aproape tot Bangladeshul…

- FOTO| Factura ENORMA, de 50.000 de lei, la curent. Avocat: Regularizarea asta este ilegala FOTO| Factura ENORMA, de 50.000 de lei, la curent. Avocat: Regularizarea asta este ilegala Furnizorii de energie electrica au trimis niște facturi enorme care au ajuns sa coste chiar și 10000 de euro. Potrivit…

- Prim-ministrul estonian Kaja Kallas a declarat ca sunt posibile pene de curent daca Rusia va scoate statele baltice din rețeaua electrica comuna, anunțand un exercițiu de pregatire a apararii. „Trebuie sa fim pregatiți și pentru faptul ca Rusia ar putea deconecta Estonia, Letonia și Lituania de la rețeaua…