Ninsori abundente la sfârșitul săptămânii. Va ninge și în București, anunță meteorologii Un ciclon mediteranean in curs de formare, care va avea precipitații semnificative, va afecta incepand cu noaptea de joi spre vineri zona de sud, est și sud-est a Romaniei, dar și Bucureștiul, unde vor fi ninsori și precipitații mixte, a declarat la Digi24 Gabriela Bancila, director Meteorologie Operationala in cadrul ANM.„Sursa a ceea ce se va intampla la noi in țara este un ciclon mediteranean care va lua naștere miercuri. Acesta se va deplasa pe o traiectorie transbalcanica, astfel incat ne va afecta și pe noi, partea de sud a țarii și ulterior, foarte probabil, și partea de est și sud-est",…

