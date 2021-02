Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat, miercuri, prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pana joi dimineața. Se anunța strat de zapada de pana la 12 centimetri și minus 2-3 grade. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL In intervalul miercuri ora…

- Meda Andrei, meteorolog ANM, a explicat la Realitatea PLUS cum va evolua vremea in urmatoarele zile. Sunt așteptate și ninsori dar și temperaturi mai scazute. "In momentul de fața mai sunt doar precipitații slabe, in sud-est sunt ploi, lapovița și ninsoare și incet se diminueaza, slabesc in intensitate.…

- Administraia Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, o avertizare meteo pentru intreaga țara. Daca in unele zone vor fi ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului, in celelalte se vor semnala precipitații mixte și polei. Prognoza meteo a fost emisa pentru intervalul luni, ora…

- Stratul de zapada este cuprins intre cinci și opt centimetri. Drumarii anunța ca intervin cu șase utilaje, acestea fiind pregatite de mai multa vreme ca sa curețe drumul. O informare meteo este valabila pina simbata la ora 14.00. Meteorologii au estimat precipitații in cea mai mare parte a țarii, iar…

- A nins din abundența in mai multe zone din țara. La Ranca, stratul de zapada era cuprins intre cinci și opt centimetri sambata dimineața. „La Ranca ninge, stratul de zapada este de 5 – 8 centimetri in decor. Se actioneaza permanent cu lama si material antiderapant”, au informat reprezentantii SDN Targu…

- Ninge ca in povești la Ranca, iar drumarii intervin cu șase utilaje, deoarece stratul de zapada a ajuns și la opt centimetri. Stratul de zapada este cuprins intre cinci și opt centimetri. Drumarii anunța ca intervin cu șase utilaje, acestea fiind pregatite de mai multa vreme ca sa curețe drumul.…

- Ninge ca in povești la Ranca, iar drumarii intervin cu șase utilaje, deoarece stratul de zapada a ajuns și la opt centimetri. Stratul de zapada este cuprins intre cinci și opt centimetri. Drumarii anunța ca intervin cu șase utilaje, acestea fiind pregatite de mai multa vreme ca sa curețe drumul. „Se…

- Meteorologii au transmis, joi, o informare de ninsori, lapovița și vant puternic, care intra in vigoare vineri la pranz. Informarea ANM este valabila de vineri, ora 12.00 pana sambata, ora 17.00. In acest interval, vor fi ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief și intensificari…