- Un medic de la Spitalul din Carei, județul Satu Mare, a facut un apel catre romani, sa ințeleaga ca trebuie in continuare sa stea acasa, deoarece lupta cu noul coornavirus, in Romania, este departe de a fi incheiata. Doctorul și-a aratat mainile afectate de dezinfectant.

- Noi decese provocate de coronavirus in Romania. DECES 152Barbat, 66 ani din jud. Constanta.Persoana contact caz confirmat, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta.Data recoltare: 27.03.2020Data deces: 05.04.2020Data confirmare: 27.03.2020Deces 153Femeie, 72 ani din jud. Satu Mare.Persoana…

- In cursul acestei seri a mai fost inregistrat inca un deces datorate COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 80. – Deces 80 Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Internata in data de 26.03.2020 in Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Recoltat și confirmat in data de 27.03.2020, decedata…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat al 44-lea deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 74 de ani, care avea Hipertensiune arteriala și Diabet zaharat tip II insulino -dependent. „Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Cercetatorii americani au analizat cat timp poate supravietui virusul pe carton, plastic si otel inoxidabil. SARS-CoV-2 rezista de la cateva ore la cateva zile, in functie de suprafata, arata un studiu. Cercetatorii incearca sa afle cum influenteaza conditiile de mediu raspandirea virusului.…

- In aceasta noapte au fost anuntate cinci noi cazuri de persoane infectate cu Coronavirus, numarul total al imbolnavirilor pe teritoriul Romaniei ajungand la 121.Numai astazi au fost raportate 34 de cazuri.Iata ce cazurile noi: femeie, 24 ani, Cluj Napoca; barbat, 46 ani, Satu Mare; barbat, 36 ani, Bucuresti.…

- In timp ce Romania a trecut la scenariul doi al gestionarii epidemiei COVID-19, cercetatorii chinezi fac noi descoperiri ingrijoratoare. In spatii inchise, virusul se transmite la cativa metri distanta si rezista in aer zeci de minute. Un gest simplu ne poate salva: spalarea mainilor.

- In aceasta seara a fost inregistrat al 45-lea caz de coronavirus din Romania. Ultimul este un barbat in varsta de 20 de ani, venit din Italia pe 10 martie și a intrat in carantina la Satu Mare. Este asimptomatic și va fi transportat in aceasta seara la cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Iași.…