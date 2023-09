Stiri pe aceeasi tema

- Fostul guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, candidat republican la președinție, spune ca Senatul SUA este „cel mai privilegiat azil de batrani din țara”. Reacția vine dupa ce senatorul Mitch McConnell a “inghețat” de doua ori in public, transmite The Guardian.

- Casa Alba a subliniat vineri ca vor exista restrictii asupra a ceea ce Iranul va putea face cu orice fonduri dezghetate in temeiul unui nou acord care a dus la eliberarea a cinci americani din inchisoare si trecuti in arest la domiciliu in Teheran, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al Casei…

- Irina Tanase a decis sa iși refaca viața romantica alaturi de multimilionarul libanez Roger El Akoury. Noua legatura romantica a blondinei a dat naștere multor controverse, in spațiul public susținandu-se ca tanara are apetit pentru barbații cu bani. Ce diferența de varsta este intre cei doi. Diferența…

- Un studiu realizat recent si coordonat de cercetatori de la Universitatea Queensland (UQ) din Australia si de la Facultatea de medicina a Universitatii Harvard din Statele Unite estimeaza ca, pana la varsta de 75 de ani, aproximativ o persoana din doua va suferi probabil de cel putin o maladie mintala,…

- Blocajul inexplicabil al liderului republican al Senatului, Mitch McConnell, in timp ce vorbea in Congres saptamana aceasta, este cel mai recent incident ce aminteste ca cei mai puternici lideri politici americani sunt mult mai in varsta decat multi din alte democratii, relateaza Reuters vineri, citat…

- Fostul vicepresedinte din mandatul lui Trump si-a anuntat luni candidatura pentru Casa Alba, potrivit unor documente publicate de Comisia electorala federala (FEC). Fosta mana dreapta a lui Trump va fi unul dintre principalii sai contracandidați in alegerile primare republicane din 2024. Potrivit…