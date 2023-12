Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Birtalan (75 de ani), dublu campion mondial și cel mai bun handbalist al lumii in 1974, 1976 si 1977, trece prin momente extrem de grele. Vicecampionul olimpic de la Montreal, in 1976, are mari probleme de sanatate și de mai bine de patru luni este mai mult internat la Institutul Clinic Fundeni…

- Rinda, sora Ronei Hartner, a postat, miercuri seara, pe pagina personala de Facebook a artistei, un mesaj in care spune ca Rona „iși traiește ultimele clipe”.„Sunt Rinda, sora Ronei. Va scriu sa va cer ganduri bune și rugaciuni pentru sora mea care iși traiește ultimile clipe. Ne scuzați daca nu raspundem…

- Rona Hartner trece prin momente dificile, iar sora ei a transmis un apel disperat pe rețelele de socializare! Dan Negru nu a stat pe ganduri și a transmis un mesaj emoționant, prin care o susține pe artista in momentele in care are nevoie de rugaciuni și ajutorul fanilor.

- Momente dificile pentru soții Claudiu și Ionela Voicu din Cislau, care au ramas fara agoniseala de o viața dupa ce un incendiu le-a mistuit locuința. Acum, ei trebuie sa o ia de la zero, dar sunt plini de speranța și recunoscatori ca au scapat teferi, impreuna cu cei doi copii. Incendiul in care familia…

- Mircea Radu, dezvaluiri rare despre sotia sa. Soția fostului prezentator TV a fost lovita de o mașina anul trecut chiar pe trecerea de pietoni. Ce facea prezentatorul cand Raluca traia cele mai negre momente, intr-un accident: „Sa veniti la spital”. Mircea Radu, despre cele mai grele momente din viața…

- Șerban Huidu, unul dintre cei mai longevivi prezentatori TV, a stans o mica avere din cei 23 de ani in televiziune. Prezentatorul de la „Cronica Carcotașilor” a investit toți banii caștigați in imobiliare.Puțini știu ca Șerban Huidu a absolvit Facultatea de Economie Generala din cadrul Academiei de…

- Bursucu s-a casatorit sambata, 14 octombrie, cu aleasa inimii sale Andreea. Nunta a avut loc in Constanța, iar evenimentul a fost unul spectaculos, unde invitații s-au distrat pana dimineața.Dupa 11 ani de relație, Bursucu și Andreea au spus DA in fața ofițerului Starii Civile și și-au unit destinele…

- Anul acesta, Ramona Olaru și Catalin Cazacu au pus punct relației, dupa ce vedeta primise inelul de logodna și urma ca cei doi sa faca pasul cel mare. Acum, aceasta iubește din nou, insa, nu vrea sa dezvaluie identitatea barbatului din viața ei.„Nu! Clar, nu! (n.r. nu ii spune identitatea) Nici nu o…