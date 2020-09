Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comandat sarbo-bosniac Ratko Mladic a facut apel impotriva sentinței Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie care l-a condamnat la inchisoare pe viața pentru genocidul comis impotriva musulmanilor, in anii 1990, crime de razboi și crime impotriva umanitații. Astazi a inceput…

- Legea prin care incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție este pedepsita cu inchisoare de la șase luni la cinci ani a intrat in vigoare sambata, 22 august dupa ce a fost promulgata de președintele Iohannis. Pana acum, pedeapsa pentru aceasta infracțiune e de cel mult un an de inchisoare.…

- Proiectul de lege initiat de parlamentarii Pro Europa Mihaela Hunca, Gabriela Podasca si Oana-Silvia Vladuca modifica Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestica si a fost adoptat, decizional, de catre Camera Deputatilor pe 28 iulie, scrie news.ro. „Art.32.- (1) Incalcarea…

- In urma cu mai bine de un an, un om de afaceri din Curtea de Argeș, Catalin Plaiașu, era omorat in bataie, dupa un conflict in trafic. In urma incidentului, o tanara ramanea orfana de tata. Acum, unul dintre cei doi frați care a participat la agresiune scapa cu o pedeapsa mai mult simbolica.Judecatorii…

- PERVERS LA INCHISOARE…Gheorghe Vasile Braescu, cel care a violat, batut, talharit, legat si bagat in sac o prostituata anul trecut in luna noiembrie, aruncand-o in padure ca sa moara, a fost condamnat la sase ani inchisoare cu executare. Condamnarea este data nu numai pentru faptele acestuia si ale…

- Racașan a colaborat cu anchetatorii și a primit cea mai mica pedeapsa pe care o putea primi. Daca nu ar fi facut asta, pedeapsa ar fi putut ajunge la peste zece ani de închisoare. Sentința poate fi atacata cu recurs. Medicul a fost gasit vinovat ca a luat mita de 15 ori. ”Condamna…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 16 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifica legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, au precizat, luni, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 24 iunie, seful statului a trimis Curtii…