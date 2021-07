Nigeria: Grupul criminal care a răpit 121 de adolescenți a eliberat 28 dintre ei Un grup criminal care a rapit la inceputul lunii iulie 121 de adolescenti dintr-un liceu din nord-vestul Nigeriei a eliberat duminica 28 de ostatici, dar 87 de elevi sunt in continuare sechestrati, relateaza AFP. Indivizi inarmati au patruns pe 5 iulie in caminele liceului baptist Bethel, in statul nigerian Kaduna, de unde a rapit acesti elevi cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani. Acest atac a fost ultimul dintr-o serie de rapiri masive a unor copii si elevi in nord-vestul Nigeriei de catre bande armate organizate. Inaintea celor 28 de copii eliberati duminica, un elev a fost eliberat pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indivizi inarmati au patruns pe 5 iulie in caminele liceului baptist Bethel, in statul nigerian Kaduna, de unde a rapit acesti elevi cu varste cuprinse intre 10 si 19 ani, relateaza Agepres .Acest atac a fost ultimul dintr-o serie de rapiri masive a unor copii si elevi in nord-vestul Nigeriei de catre…

- Regele zulu Misuzulu Zulu indeamna la o revenire ”la pace” in Africa de Sud, unde jafuri si incendii se multiplica de aproape o saptamana, respingand aceste violente drept ”o rusine” pentru cei care le comit. Potrivit AFP, ”Indemn la pace”, a declarat Misuzulu Zulu la televiziunea publica. Aceste violente…

- Liderul gruparii teroriste Boko Haram s-ar fi sinucis in timpul unor lupte cu islamiști din Stat Islamic in Africa de Vest (ISWAP), relateaza France Presse. “[Abubakar] Shekau a preferat umilinta in viata de apoi umilintei pe Pamant. S-a sinucis declansand un exploziv”, spune intr-o inregistrare audio…

- Seful armatei nigeriene, general-locotenent Ibrahim Attahiru, a murit in prabusirea unui avion militar vineri pe aeroportul Kaduna din nordul Nigeriei, a confirmat purtatorul de cuvant al fortelor aeriene, Edward Gabkwet, citat de AFP și preluat de agerpres. Militarul in varsta de 54 de ani a fost…

- Militarul in varsta de 54 de ani a fost numit in fruntea armatei la 26 ianuarie de presedintele nigerian Muhammadu Buhari, aflat sub tirul criticilor dupa luni de grave deteriorari ale situatiei de securitate din cea mai populata tara din Africa. „Prabusirea unui avion al fortelor aeriene s-a produs…

- Seful armatei nigeriene, general-locotenent Ibrahim Attahiru, a murit in prabusirea unui avion militar vineri pe aeroportul Kaduna din nordul Nigeriei, a confirmat purtatorul de cuvant al fortelor aeriene, Edward Gabkwet, citat de AFP. Militarul in varsta de 54 de ani a fost numit in fruntea…

- Oficiali ai serviciilor secrete din Nigeria susțin ca liderul organizației teroriste Boko Haram este mort sau grav ranit dupa ce a încercat sa se sinucida, pentru a nu fi capturat, în timpul unei confruntari cu o facțiune jihadista rivala, scrie Guardian. Nu exista o confirmare a…

- Liderul gruparii jihadiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a fost grav ranit intr-o tentativa de sinucidere intreprinsa pentru a evita sa fie capturat de gruparile jihadiste rivale legate de gruparea Stat Islamic in nord-estul Nigeriei, au anuntat joi pentru AFP doua surse apropiate serviciilor de informatii.…