Stiri pe aceeasi tema

- Natiunile Unite au cerut miercuri o „ancheta impartiala” dupa ce un atac cu drona al armatei nigeriene a ucis accidental, duminica, 85 de sateni care participau la o sarbatoare musulmana, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele PNL a declarat intr-o emisiune TV ca cea mai mare onoare a fost sa fie Seful Statului Major al Armatei. ”Trebuie sa recunosc ca nu am fost niciodata pregatit sa intru in politica cum de altfel nu sunt nici acum, pot sa spun ca nu sunt un politician tipic, sunt asa cum sunt si nici nu vreau…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au constatat in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta mai multe infractiuni la regimul braconajului piscicol si au ridicat in vederea continuarii cercetarilor 163 kg de peste, noua exemplare de sturion, doua ambarcatiuni, un autoturism…

- Cel putin 1.200 de persoane au fost ucise in Israel in atacurile Hamas din weekend, inclusiv cel putin 189 de militari israelieni, anunta miercuri un purtator de cuvant al armatei israeliene, generalul Daniel Hagari, relateaza CNN.Un bilantanterior anunta 86 de morti in randul armatei israeliene,…

- Soldati francezi si-au parasit bazele din Niger marti intr-un prim convoi terestru sub escorta locala, indreptandu-se "spre Ciad", a indicat regimul militar la putere la Niamey de la sfarsitul lui iulie.

- Imaginile aeriene filmate cu o drona marți (10 octombrie) au aratat ce amploare au pagubele dupa ce Israelul a atacat enclava Gaza cu cele mai puternice raiduri aeriene din istoria de 75 de ani a conflictului sau cu palestinienii, potrivit Reuters. Israelul a declarat marți ca și-a recaștigat controlul…

- Washingonul a calificat marti formal drept „lovitura de stat” preluarea puterii de catre militari in Niger in luna iulie si a anuntat in consecinta sistarea ajutorului economic pentru aceasta tara africana, transmite AFP. „Luam aceasta masura intrucat, pe parcursul ultimelor doua luni, am epuizat toate…

- Un barbat cu dubla cetatenie ndash; israeliana si romana ndash; se afla printre victimele atacurilor din Israel.Vestea a fost facuta de Ministerul Afacerilor Externe pe o retea de socializare."Cu profunda tristete anuntam moartea unei persoane cu dubla cetatenie israeliana ndash; romana care serveste…