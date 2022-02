Dupa valul de scumpiri la energie și alimente, bucureștenilor li se mai pregatește ceva. Primaria Capitalei a pus in dezbatere publica proiectul privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale in Municipiul București, incepand cu anul 2023. Proiectul prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de inflatie de 5,1%. ”Potrivit legislatiei in vigoare, […] The post Nicușor Dan vrea sa mareasca impozitele și taxele locale din București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .