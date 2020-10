Nicușor Dan vorbește despre CARANTINĂ în Capitală! Reguli în funcție de cartier Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dezvaluit, intr-o intervenție la Digi24, cum poate fi carantinat un cartier sau un numar de strazi din București, in caz ca se impune acest lucru. Totodata, noul edil a anunțat metoda prin care vor fi depistate focare de infecție cu noul coronavirus. In privința Bucureștiului, la acest moment, in ansamblul lui, cred ca nu se impune carantinarea.Insa, exista un sistem informatic pe care ministerul, cu STS, il implementeaza. A inceput deja implementarea, va fi gata in cateva zile. In baza acestui sistem vom avea distribuția geografica a cazurilor in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

