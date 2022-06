Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol a publicat, marți seara, pe Facebook imagini cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in timp ce acesta traverseaza o strada aglomerata, printr-un loc nepermis, cu fiica sa in brațe. Sindicalistii afirma ca primarul da un exemplu negativ copilului, incurajand incalcarea legii.…

- Sindicatul Europol publica, marti seara, imagini cu primarul general Nicusor Dan care trece strada prin loc nepermis, fiind insotit de fiica sa. Sindicalistii afirma ca primarul da un exemplu negativ copilului, incurajand incalcarea legii. Potrivit imaginilor publicate, marti seara, pe Facebook, primarul…

- Nicușor Dan a fost filmat, zilele trecute, cand iși ia copila de 6 ani și face slalom cu ea printre mașini, pe Șoseaua Olteniței, langa Parcul Copiilor din București. Primarul general nu s-a gandit nicio clipa la siguranța fiicei sale. Mai mult, in timp ce traversa, deși doua treceri de pietoni se…

- Sindicatul Europol a publicat, marti seara, imagini cu primarul general Nicusor Dan care trece strada prin loc nepermis, cu fiica sa in brate. Sindicalistii afirma ca primarul da un exemplu negativ copilului, incurajand incalcarea legii.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, directorul STB, Adrian Criț și președintele societații Astra Vagoane, Valer Blidar, au fost prezenți joi la o conferința de presa organizata la depoul Militari. Subiectul acestei intalniri sosirea in Capitala a primei garnituri de tramvai de la Astra Vagoane…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va fi sesizata Comisia de disciplina, dupa finalizarea unei evaluari la Directia Urbanism. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- La data de 07.05.2022, in jurul orei 08:35, un barbat de 26 ani, in timp ce conducea autoturismul pe D.N 2E, pe raza satului Radaseni, pe relatia Spataresti-Cornu Luncii, I-a acrosat cu oglinda dreapta pe un minor de 11 ani, care s-a angajat in traversarea drumului prin loc nemarcat si nesemnalizat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a solicitat, joi, autoritatilor responsabile implicarea urgenta in rezolvarea situatiei create de o administratie incompetenta, dar revansarda, el acuzandu-l pe primarul Capitalei ca, in loc sa se concentreze pe rezolvarea solicitarilor perfect legitime ale angajatilor STB,…