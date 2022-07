Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat duminica, la B1, despre o candidatura la urmatoarele alegeri locale din 2024, ca spera ca o alianta de dreapta sa il sustina la primaria Bucurestiului, peste doi ani si cateva luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța, miercuri, ca a semnat dispoziția de demolare pentru Cathedral Plaza, construcția aflata in vecinatatea Catedralei Romano-Catolice de pe strada General Berthelot. Demolarea efectiva nu se va putea face pana cand nu vor fi parcurși toți pașii administrativi. „Am…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 13 iulie, la Realitatea Plus, ca mai vrea un mandat in fruntea Bucureștiului. El a explicat ca proiectele de anvergura nu pot fi terminate in patru ani din cauza procedurilor legale care dureaza. Intrebat daca iși dorește sa candideze…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis vineri, 3 iunie, ca PMB a semnat un acord cu familia omului de afaceri Costica Constanda pentru a rezolva datoria de circa 125 de milioane de euro pe care Primaria o are. Concret, toata suma va fi eșalonata pe o perioada de 50 de luni.Omul de afaceri…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta masuri pentru imbunatatirea transportului public de noapte, incepand din data de 1 iunie, incluzand modificari de trasee, dar si un program de circulatie previzibil si dotarea vehiculelor cu camere video. „Incepand din data de 1 iunie, de la ora 22.30,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni, 23 martie, ca Podul Basarab din București, care a fost inaugurat in 2011, nu a avut receptia terminata la finalizarea lucrarilor, prin urmare nu beneficiaza de garanție, iar reparatiile trebuie facute acum din banii municipalitații. „In ceea ce priveste…

- Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat miercuri ca a finalizat o evaluare a activitații Direcției de Urbanism din Primarie, urmand sa fie sesizata Comisia de disciplina pentru cercetarea unor angajați. Acesta spune ca la primirea informației, unul dintre angajații direcției a fugit…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, ii da replica lui Marcel Ciolacu, dupa ce președintele PSD i-a cerut demisia din funcția de edil. ”Nu avem bani sa schimbam linoleumul din autobuze, troleibuze și tramvaie, pentru ca banii s-au dus pe targuri și alte pomeni, in mandatul Gabrielei Firea”, spune edilul…