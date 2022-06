Primarul general al Capitalei spune ca in iarna 2022-2023 vor exista mai putine avarii la reteaua de termoficare si estimeaza ca pierderile din sistem ar putea fi reduse la 35-36%, dupa ce in 2020 si 2021 au fost stabilizate la 38%. „O sa fie mai putine avarii decat in anul trecut. O sa fie o pierdere mai mica. (…) In cifre, pierderile din retea au fost in 2020 de 38%, in 2021 au fost tot 38%, iar in 2022 speram sa le reducem la 35-36%”, a aratat el intr-o declaratie acordata presei. Nicusor Dan a mentionat ca in prima jumatate a anului 2022, Primaria Capitalei a alocat pentru sistemul de termoficare…