Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa întâlnirea cu Nicușor Dan, Vlad Voiculescu anunța pe Facebook ca nu renunța la ideea alegerilor primare pentru stabilirea candidatului USR-PLUS la Primaria București. Susținut de USR București, Nicușor Dan anunțase înainte de discuția cu Voiculescu ca dorește un sondaj…

- Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cei doi candidați care se lupta pentru susținerea USR-PLUS la alegerile locale in cursa pentru Primaria Capitalei, au avut marți o intalnire „pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București”.Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, la Interviurile Libertatea, ca Alianta USR-PLUS va avea in mod cert un candidat unic la alegerile pentru Primaria Capitalei, urmand a se decide intre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu."Alianta va avea un singur candidat, se discuta pentru a gasi cea mai echilibrata…

- Vlad Voiculescu și-a lansat, vineri, candidatura pentru Primaria Capitalei, fiind susținut de Dacian Cioloș și PLUS. ”Aceasta administrație conduce orașul pe contrasens. Acolo unde este nevoie de investiții serioase se ofera vouchere. Acolo unde este nevoie de servicii sanitare de calitate…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- „L-am invitat, din nou, astazi, pe Nicușor Dan sa revina acolo unde ii este locul, in Uniunea Salvați Romania. Dincolo de sentimentalisme - e fondator al partidului, ținem la el - e vorba mai ales despre rațiuni pragmatice: trebuie sa putem mobiliza toate resursele aflate la dispoziția noastra…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…