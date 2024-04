Nicușor Dan și Einstein 1. USR are șanse mari in alegeri. Drula i-a acuzat pe Iohannis și pe premierul (asta-i situația) Ciolacu pentru ca au alocat doar 1,6% din PIB pentru aparare. „Ar fi trebuit 2,5%.” Sigur ca da, ba, baiatule! Mai bine dadeam 250%, fiindca ne merge brici de cand a inceput razboiul. Dar și mai bine era […] The post Nicușor Dan și Einstein first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

