Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca va repara pavajele de pe trotuarele din zona centrala a Bucureștiului (Piața Unirii, Universitate, Bulevardul Magheru), pana la sfarșitul acestei luni. Trotuarele din Piața Unirii, Universitații și de pe Bulevardul Magheru arata, in mai multe zone, ca dupa bombardament. Situația persista de foarte mult timp, insa acum, administrația publica locala condusa de Nicușor Dan susține ca, pana la finele lunii in curs, situația va fi remediata. Noi dale de granit “Administratia Strazilor deruleaza in prezent un contract de reparatii parte carosabila…